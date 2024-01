Μια οδό με το όνομά του απέκτησε ο David Bowie στο Παρίσι

Μια οδό με το όνομά του στο Παρίσι απέκτησε ο David Bowie, με την Rue David Bowie να αποκαλύπτεται σε αυτά που θα ήταν τα 77α γενέθλια του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Η πρόθεση ονομασίας μια οδού με έμπνευση από τον θρυλικό μουσικό είχε γνωστοποιηθεί ήδη από το 2020, όταν ο δήμαρχος της πόλης Jérôme Coumet – μεγάλος fan του Bowie – είχε αποκαλύψει ότι είχε ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες.

Η οδός βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μοντέρνα κτίρια που στεγάζουν γραφεία, συμπεριλαμβανομένου του εκδοτικού οίκου των Le Monde και L’Obs, ενώ καταλήγει στην λεωφόρο Pierre-Mendes-France, που θα αποκτήσει μελλοντικά μια γέφυρα που θα ενώνει την περιοχή με την Boulevard de l’Hopital, κοντά στον σταθμό τρένων Austerlitz και το νοσοκομείο Pitie-Salpetriere.

Rue David Bowie unveiled in the 13th in Paris. It’s near Gare d’Austerlitz. It’ll be a must see destination for the millions that visit Paris every year. It’ll be a reason to visit for millions of others. #RueDavidBowie #Paris 👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/ANIe2aAzVq