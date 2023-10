Οι BADBADNOTGOOD και η Charlotte Day Wilson ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο single “Sleeper”. To τραγούδι συνδυάζει υπέροχα τα πλούσια φωνητικά της Charlotte Day Wilson με τις αναζωογονητικές συνθέσεις των BADBADNOTGOOD και ηχογραφήθηκε αναλογικά στα θρυλικά Valentine Recording Studios του Los Angeles. Το single κυκλοφορεί σήμερα ψηφιακά μέσα από την XL Recrodings και συνοδεύεται από το artwork του καναδού, Mark Krzepis.

Οι BADBADNOTGOOD και η Charlotte Day Wilson παρουσίασαν για πρώτη φορά το “Sleeper” στο Φεστιβάλ All Points East στο Λονδίνο, τον Αύγουστο. Μετά από την ενθουσιώδη ανταπόκριση του κοινού εκεί, το alt-jazz σύνολο και η τραγουδίστρια -τραγουδοποιός συναντήθηκαν ξανά για να πειράξουν το πολυαναμενόμενο single στο Scotiabank Arena στο Τορόντο την Παρασκευή, όπου άνοιξαν την sold out συναυλία του Καναδού Daniel Caesar. Το "Sleeper" είναι η πιο πρόσφατη συνεργασία μεταξύ των μουσικών που έρχονται από Τορόντο, μια μουσική σχέση που ξεκίνησε το 2016 με το εξαιρετικό "In Your Eyes" από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των BADBADNOTGOOD, “IV”. Από τότε, έχουν συνεργαστεί σε ζωντανές εμφανίσεις, ανάμεσά τους αυτή στο NPR Tiny Desk και στο "I Can Only Whisper" για το ντεμπούτο άλμπουμ της Day-Wilson το 2021, “ALPHA”.

Λέει η Charlotte Day Wilson: “Το Sleeper γράφτηκε μόνο του… Ήμασταν στο studio και περνούσαμε χρόνο και τότε τα παιδιά δημιούργησαν μια ζωηρή μελωδία κι εγώ άρχισα να τραγουδώ στίχους που μου έρχονταν εκείνη τη στιγμή. Το τραγούδι μιλάει για κάποιον που επιλέγει να μην βάζει όρια και έτσι βρίσκεται σε μια άψυχη και δίχως αγάπη σχέση.»

Κυκλοφορεί από την XL Recordings με την υποστήριξη της The Hubsters