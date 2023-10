Στον ισχυρισμό ότι η CEO της Capitol Records προσπαθεί να καταστρέψει την καριέρα του προχώρησε πρόσφατα ο Morrissey, ανοίγοντας ξανά τον ασκό του Αιόλου στον μουσικό κόσμο. Ο εμβληματικός καλλιτέχνης και πάλαι ποτέ τραγουδιστής των Smiths post-αρε μια εικόνα του logo της Capitol Records στο προσωπικό του website την Κυριακή 15 Οκτωβρίου, με λεζάντα τη φράση «CAPITOL WRECKERS», χωρίς ωστόσο να προβεί σε περαιτέρω εξηγήσεις.

Ο ίδιος πρόσθεσε μια φωτογραφία της Capitol Music Group CEO, Michelle Jubelirer, γράφοντας: «Γεια! Είμαι αφεντικό στην Capitol Records και αν θέλω να αφανίσω την καριέρα του Morrissey, κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει. Γεια σας τώρα».

Μέχρι στιγμής, η Capitol Records δεν έχει προχωρήσει σε σχολιασμό της πράξης του Morrissey.

Η δισκογραφική συνδέθηκε με τον Morrissey το φθινόπωρο του 2022 με στόχο να κυκλοφορήσει τον δίσκο του Bonfire Of Teenagers. Ο εν λόγω δίσκος έχει χαρακτηριστεί από τον τραγουδιστή ως «ο καλύτερος της ζωής του». Όμως τον Δεκέμβριο της προηγούμενης χρονιάς, οι δεσμοί του Morrissey με την εταιρεία είχαν λυθεί. Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι η Miley Cyrus – η οποία ηχογράφησε backing vocals για το κομμάτι “I Am Veronica” το 2020 – είχε ζητήσει αυτά να αφαιρεθούν.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Morrissey είχε ισχυριστεί ξανά ότι η Capitol σαμποτάρει την κυκλοφορία του δίσκου του, ενώ μια εβδομάδα μετά ανέφερε ότι η δισκογραφική προμοτάρει «τον σατανισμό του Sam Smith», αλλά όχι τον δικό του δίσκο.

Το τελευταίο post του Morrissey για την Capitol τελειώνει με ένα video ενός ανθρώπου που πετά ένα αεροπλάνο πάνω από τα γραφεία της δισκογραφικής, με ένα μήνυμα πίσω του να αναφέρει τη φράση «Release Mozi’s Bonfire Of Teenagers!» (= «Βγάλτε το Bonfire Of Teenagers του Mozi»).

@officialmoz How do you get someone’s attention? You fly a plane over their building! @capitolrecords please release Moz’s “Bonfire of Teenagers”! Day 3 pic.twitter.com/LQQCl3hzqL — Terrance Stamp (@TerranceStamp) October 14, 2023

Ο τελευταίος δίσκος του Morrissey ήταν το I Am Not A Dog On A Chain του 2020. Νωρίτερα μέσα στο 2023, ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχει ηχογραφήσει έναν νέο δίσκο με τίτλο Without Music The World Dies, και ότι αναζητεί δισκογραφικές ή ιδιώτες επενδυτές για να κυκλοφορήσει.