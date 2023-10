Τον πρώτο τους δίσκο μετά από οκτώ χρόνια κυκλοφορούν οι Libertines, επιστρέφοντας δυναμικά με το All Quiet on the Eastern Esplanade. Αυτό έρχεται μετά τη reunion δουλειά τους από το 2015, το Anthems for Doomed Youth. Ακούστε πιο κάτω το πρώτο single, με τίτλο “Run, Run, Run”.

Το All Quiet on the Eastern Esplanade θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαρτίου από τις Casablanca/Republic και για τις ανάγκες του ο Pete Doherty και ο Carl Barât εργάστηκαν στη Jamaica το περασμένο φθινόπωρο. Στα Albion Rooms του Margate, οι ηχογραφήσεις συνεχίστηκαν με τους John Hassall και Gary Powell και τον Dimitri Tikovoï στον ρόλο του παραγωγού.

Σχετικά με το “Run, Run, Run”, ο Barât δήλωσε ότι πρόκειται για ένα κομμάτι «για το να είσαι παγιδευμένος, να προσπαθείς να δραπετεύσεις από τη μελαγχολική ζωή σου, σαν τον μελαγχολικό άνδρα στο Post Office του Bukowski».

Ο δίσκος πήρε το όνομά του σαν φόρο τιμής στο βιβλίο του Erich Maria Remarque, ενώ αποτελεί και αναφορά στη διεύθυνση των Albion Rooms. Την περασμένη χρονιά, το συγκρότημα επανακυκλοφόρησε τον ντεμπούτο δίσκο του, Up the Bracket, για την 20η του επέτειο.

All Quiet on the Eastern Esplanade:

01 Run, Run, Run

02 Mustang

03 Have a Friend

04 Merry Old England

05 Man With the Melody

06 Oh Shit

07 Night of the Hunter

08 Baron’s Claw

09 Shiver

10 Be Young

11 Songs They Never Play on the Radio