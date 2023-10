Τη Barbie Stevie Nicks παρουσίασε η Mattel, δίνοντας την ευκαιρία στους γονείς όλου του κόσμου να συστήσουν τη θρυλική τραγουδίστρια των Fleetwood Mac στα παιδιά τους, ή και να την κρατήσουν για τον εαυτό τους! Τα αποκαλυπτήρια για τη συλλεκτική κούκλα έγιναν από την ίδια τη Nicks κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Madison Square Garden την 1η Οκτωβρίου, με το outfit αυτής να είναι εμπνευσμένο από τα ρούχα που η τραγουδίστρια φορούσε στο εξώφυλλο του Rumours.

Μιλώντας για την κούκλα, η Nicks δήλωσε: «Ήμουν συναισθηματικά φορτισμένη. Θα είναι σαν κι εμένα; Θα έχει το πνεύμα μου; Θα έχει την καρδιά μου;». Απ’ ό,τι φαίνεται, η ίδια είναι απολύτως ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, μιας που συνέχισε: «Όταν την κοιτάζω, βλέπω τον 27χρονο εαυτό μου. Είμαι αυτή κι εκείνη είναι εγώ. Έχει απολύτως την καρδιά μου».

Δείτε πιο κάτω φωτογραφίες της Barbie Stevie Nicks, όπως και video από την παρουσίασή της στο Madison Square Garden.

My Stevie @Barbie has been with me now for several months. When Mattel came to me asking if I would like to have a Barbie made in the “Rumours” cover style I was very overwhelmed. Of course I questioned “would she look like me? Would she have my spirit? Would she have my heart…”… pic.twitter.com/JQXjF7XSMK