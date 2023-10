Σε stage musical μεταφέρεται η ιστορική φιλανθρωπική συναυλία Live Aid του 1985, το οποίο και θα φέρει τον τίτλο Just For One Day. Στο λαμπερό show θα ακούγονται μουσικά κομμάτια των Queen, Elton John, Bob Dylan, Paul McCartney και πολλών ακόμη, ενώ η παράσταση αναμένεται να ανέβει τον Ιανουάριο στο Old Vic του Λονδίνου.

Σε συνέντευξή του, ο original διοργανωτής του Live Aid, Bob Geldof, εξήγησε ότι η παραγωγή δεν αποτελεί ένα tribute, αλλά βασίζεται «σε πραγματική μαρτυρία εκείνης της μέρας», ενώ δήλωσε επίσης ότι αυτή θα δώσει βήμα «στους πραγματικούς ανθρώπους που θέλουν να πουν την ιστορία τους», εμπνέοντας με αυτόν τον τρόπο τη νέα γενιά από rock music lovers.

Στο musical θα ακούγονται επίσης μουσικές των David Bowie, The Who, U2, The Police, The Pretenders, The Cars, Status Quo, Paul Weller, Sade, The Boomtown Rats, Bryan Adams, Diana Ross και Ultravox.

Τη σύλληψη για το Just For One Day είχαν οι John O’Farrell και Luke Sheppard, που πλησίασαν τον Geldof για να δώσει την άδειά του. Επιπλέον, το 10% των εσόδων των εισιτηρίων πρόκειται να διατεθεί στο Band Aid Charitable Trust του ίδιου.