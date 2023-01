Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 54 ετών άφησε η κόρη του Elvis Presley, Lisa Marie Presley, η οποία είχε προηγουμένως υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Η Lisa Marie Presley, μουσικός, τραγουδίστρια και μοναδικό παιδί του θρύλου του rock ‘n’ roll διακομίσθηκε σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες έπειτα από ανακοπή, όπου και κατέληξε μερικές ώρες αργότερα. Η ανακοίνωση του θανάτου της πραγματοποιήθηκε από τη μητέρα της, Priscilla Presley.

«Με πόνο στην καρδιά είμαι υποχρεωμένη να μοιραστώ τη συγκλονιστική είδηση ότι η όμορφη κόρη μου Lisa Marie μας άφησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η Lisa Marie Presley πραγματοποίησε την τελευταία δημόσια εμφάνισή της την περασμένη Τρίτη, όταν παρευρέθηκε μαζί με τη μητέρα της στις Χρυσές Σφαίρες, όπου ο ηθοποιός Austin Butler βραβεύτηκε για τον ρόλο του πατέρα της στη βιογραφική ταινία Elvis. Ο Austin Butler αφιέρωσε τότε μερικά λόγια στις δυο γυναίκες: «Σας ευχαριστώ που μού ανοίξατε τις καρδιές σας, τις αναμνήσεις σας, το σπίτι σας. Lisa Marie και Priscilla, σας αγαπάω για πάντα», δήλωσε.

Γεννημένη το 1968, η Lisa Marie Presley ήταν η κληρονόμος της Elvis Presley Enterprises, όμως πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της σε εταιρεία επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων το 2005.

Διατήρησε τον έλεγχο της Graceland, ιδιοκτησίας στο Μέμφις του Τενεσί που ανήκε στον πατέρα της και όπου ο ίδιος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του τον Αύγουστο του 1977, προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο και δηλωθεί ο θάνατός του που αποδόθηκε επίσης σε καρδιακή ανακοπή.

Η Lisa Marie Presley κυκλοφόρησε τρία μουσικά άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καριέρας της, με το πρώτο να έρχεται το 2003 με τίτλο To Whom It May Concern. Ο δίσκος σκαρφάλωσε μέχρι το No. 5 στο Billboard 200, ενώ η ίδια συνεργάστηκε μετά από αυτό με τον Billy Corgan των Smashing Pumpkins στο B-side “Savior”.

Ο δεύτερος δίσκος της ήρθε δύο χρόνια αργότερα με τίτλο Now What, ενώ το Storm & Grace του περιλάμβανε συνεργασίες με τον Richard Hawley των Pulp, τον Fran Healy των Travis και τους Ed Harcourt και Sacha Skarbek κυκλοφόρησε το 2012.

Η ίδια συμμετείχε το 2006 και στο video του “God’s Gonna Cut You Down” του Johnny Cash, δίπλα στους Iggy Pop, Chris Rock και Bono.

Η Lisa Marie Presley υπήρξε σύζυγος των Michael Jackson, Nicolas Cage και Danny Keough, ενώ με τον τελευταίο απέκτησε τα παιδιά της – την ηθοποιό και μοντέλο Riley Keough και τον Benjamin Keough, που έφυγε από τη ζωή από αυτοκτονία το 2020. Η ίδια υπήρξε επίσης παντρεμένη με τον παραγωγό Michael Lockwood, με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της,