Μετά τη νέα version του “Beautiful Day”, το “Pride (In The Name Of Love)” είναι το δεύτερο κομμάτι της δισκογραφίας του συγκροτήματος που το ίδιο διασκευάζει

Τη δεύτερη διασκευή τους από την επικείμενη συλλογή Songs Of Surrender δημοσίευσαν οι U2, που δεν είναι άλλη από το “Pride (In The Name Of Love)”.

Λίγα 24ωρα πριν, το συγκρότημα είχε δημοσιεύσει και τη διασκευή του στο εξίσου αγαπημένο από τους θαυμαστές του “Beautiful Day”, ανακοινώνοντας εκείνη την ημέρα την κυκλοφορία του δίσκου όπου οι ίδιοι «ξαναφαντάζονται» 40 κομμάτια της δισκογραφίας τους.

Το Songs Of Surrender θα κυκλοφορήσει στις 17 Μαρτίου ενώ είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.

Μαζί με το “Pride (In The Name Of Love)”, που κυκλοφόρησε στον δίσκο του 1984 The Unforgettable Fire, οι U2 ανακοίνωσαν και την πλήρη tracklist της συλλογής την οποία μπορείτε να δείτε πιο κάτω.

Ακούστε τη reimagined και επανηχογραφημένη εκδοχή του “Pride (In The Name Of Love)”:

Η συλλογή θα αποτελείται από τέσσερις δίσκους σε παραγωγή και curation του The Edge, ενώ σε πολλά από τα κομμάτια έχουν αλλαχθεί πλήρως οι συνθέσεις, αλλά και τμήμα των στίχων.

Η tracklist του Songs Of Surrender:

Side 1 – The Edge

‘One’ ‘Where The Streets Have No Name’ ‘Stories For Boys’ ’11 O’Clock Tick Tock’ ‘Out Of Control’ ‘Beautiful Day’ ‘Bad’ ‘Every Breaking Wave’ ‘Walk On (Ukraine)’ ‘Pride (In The Name Of Love)’

Side 2 – Larry

‘Who’s Gonna Ride Your Wild Horses’ ‘Get Out Of Your Own Way’ ‘Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of’ ‘Red Hill Mining Town’ ‘Ordinary Love’ ‘Sometimes You Can’t Make It On Your Own’ ‘Invisible’ ‘Dirty Day’ ‘The Miracle Of Joey Ramone’ ‘City Of Blinding Lights'

Side 3 – Adam

‘Vertigo’ ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’ ‘Electrical Storm’ ‘The Fly’ ‘If God Will Send His Angels’ ‘Desire’ ‘Until The End Of The World’ ‘Song For Someone’ ‘All I Want Is You’ ‘Peace On Earth’

Side 4 – Bono