Την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου με τίτλο Songs of Surrender ανακοίνωσαν οι U2, στον οποίο το θρυλικό συγκρότημα «ξαναφαντάζεται» 40 από τα εμβληματικά κομμάτια της δισκογραφίας του. Αυτός αναμένεται να κυκλοφορήσει ανήμερα της St. Patrick’s Day, δηλαδή την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023.

Ως preview του project, ο The Edge δήλωσε μέσα από μια χειρόγραφη σημείωση προς τους θαυμαστές του συγκροτήματος: «Το ζήτημα είναι στο ότι η περισσότερη από τη δουλειά μας γράφτηκε και ηχογραφήθηκε όταν ήμασταν ένα τσούρμο από πολύ νέους άνδρες. Αυτά τα κομμάτια σημαίνουν κάτι διαφορετικό για εμάς τώρα. Κάποια έχουν μεγαλώσει μαζί μας. Άλλα έχουν ξεπεραστεί. Όμως δεν έχουμε χάσει αυτό που μας κινητοποίησε να γράψουμε αυτά τα κομμάτια σε πρώτη φάση. Το νόημα αυτών των κομματιών είναι ακόμη μέσα μας, όμως πώς να επανασυνδεθούμε με αυτό το νόημα όταν έχουμε προχωρήσει και μεγαλώσει τόσο;».

«Η μουσική σου επιτρέπει να ταξιδεύεις στον χρόνο γι΄ αυτό ξεκινήσαμε να φανταζόμαστε πώς θα ήταν να επιστρέφαμε αυτά τα κομμάτια στο παρόν, δίνοντάς τους στοιχεία του 21ου αιώνα», πρόσθεσε ο The Edge. «Αυτό που ξεκίνησε ως πείραμα έγινε γρήγορα μια προσωπική εμμονή και τόσα πολλά από τα πρώιμα κομμάτια των U2 απέκτησαν μια νέα ερμηνεία. Η οικειότητα αντικατέστησε την επείγουσα φύση του post-punk. Νέες νότες. Νέες συγχορδίες. Νέοι ρυθμοί και νέοι στίχοι έφτασαν».

Μιλώντας για το ευφάνταστο αυτό project του συγκροτήματος, ο Bono δήλωσε με τη σειρά του: «Κατά τη διάρκεια του lockdown, είχαμε την ευκαιρία να ξαναφανταστούμε 40 κομμάτια των U2 για τη συλλογή Songs of Surrender, που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω μέσα σε αυτά τα κομμάτια όσο έγραφα το memoir μου. Σήμαινε επίσης ότι θα είχα την ευκαιρία να αντιμετωπίσω κάτι που με ενοχλούσε εδώ και καιρό. Τους στίχους σε μερικά κομμάτια που αισθανόμουν ότι δεν είχαν γραφτεί ουσιαστικά. Τώρα έχουν (νομίζω)».

Ως preview της συλλογής, οι U2 έδωσαν στη δημοσιότητα μια νέα version του “Beautiful Day”. Ακούστε την πιο κάτω.

Letters from the Edge announcing "Songs of Surrender" have started to appear. See the story here: https://t.co/i1xnQuNrxO

(Many thanks to @daniDpVox and @U2360gradi for sharing!) pic.twitter.com/4jyBmJPaT9