Ένα video, εμπνευσμένο από το PS1, για το νέο τους single “Six-Pack”, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Shame, προσκαλώντας τους ακροατές του «σε ένα δωμάτιο όπου οι πιο τρελοί τους πόθοι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα».

Το track αποτελεί τη δεύτερη κυκλοφορία του επερχόμενου τρίτου δίσκου του συγκροτήματος, Food For Worms, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Φεβρουαρίου.

Ανάμεσα στα παλλόμενα riffs του κομματιού, όπως και τα έντονα drums του, ο frontman του συγκροτήματος, Charlie Steen, τραγουδά: “Now you got a six-pack / Now you got a puppy / Now you got a tan / Now you got parents who read you a bedtime story and every scratch card is a fucking winner.”

Το video σκηνοθέτησε ο Gilbert Bannerman με animated υλικό του Cyrus Hayley, ο οποίος δίνει ζωή σε μια νέα εκδοχή του Ναπολέοντα. «Η ιδέα ήταν μια παρωδία ενός μεσήλικα που νομίζει πως είναι βασιλιάς, επειδή πάει μια φορά στο γυμναστήριο. Είχα διαβάσει αρκετά για τον Ναπολέοντα και πίστευα ότι θα ήταν αστείο να το κάνουμε για αυτόν. Το στυλ προέρχεται από την προσπάθειά μου να κάνω τα χρόνια που πέρασα μικρός παίζοντας PS1 να μην πάνε εντελώς χαμένα!», δήλωσε ο Bannerman.

Το “Six-Pack” έρχεται μετά την κυκλοφορία του προηγούμενου single των Shame με τίτλο “Fingers Of Steel”, το οποίο και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο και κινείται γύρω από τις θεματικές της εμμονής με τον εαυτό μας, τα social media και τον θάνατο.