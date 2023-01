Το video για το κομμάτι του από τον δίσκο Dawn FM με τίτλο “Is There Someone Else?” έδωσε στη δημοσιότητα ο Weeknd, έναν ολόκληρο χρόνο μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του.

Στο video, ο τραγουδιστής εμφανίζεται ο ίδιος ως ο…. “guy she told him not to worry about”, σε σκηνοθεσία Cliqua.

Ο Weeknd ετοιμάζεται αυτήν την περίοδο για την After Hours Til Dawn Tour, η οποία και αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Ιούνιο. Τον περασμένο μήνα είχε δώσει στην δημοσιότητα και το κομμάτι με τίτλο “Nothing Is Lost (You Give Me Strength)”, το οποίο και ντύνει μουσικά το Avatar: The Way of Water. Το single κυκλοφόρησε σε παραγωγή των Swedish House Mafia και Simon Franglen.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης πρόκειται να εμφανιστεί επίσης στην επικείμενη σειρά του HBO Max με τίτλο The Idol, την οποία θα δούμε αργότερα μέσα στη χρονιά.

Δείτε το video του Weeknd για το “Is There Someone Else?”: