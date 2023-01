Ακούστε τη δημοφιλή μπάντα να ερμηνεύει κομμάτια από τον ντεμπούτο δίσκο της, A Light For Attracting Attention

Με ένα NPR Tiny Desk Concert ξεκίνησαν τη νέα χρονιά οι Smile, ερμηνεύοντας για το κοινό τρία από τα κομμάτια τους που περιλαμβάνονται στον ντεμπούτο δίσκο τους, A Light For Attracting Attention.

Η νεοσύστατη μπάντα των Thom Yorke, Jonny Greenwood και Tom Skinner εμφανίστηκε μαζί με τον σαξοφωνίστα Robert Stillman για τις ανάγκες της performance, παρουσιάζοντας τα “Pana-vision”, “The Smoke” και “Skrting on the Surface”.

Το συγκρότημα έκανε το live debut του το 2021, με μια εμφάνιση στο Glastonbury’s Live at Worthy Farm concert video, που stream-αρε τον περασμένο Μάιο.

Το πρώτο τους single, “You Will Never Work In Television Again”, κυκλοφόρησε επίσημα τον περασμένο Ιανουάριο, με όλα τα επόμενα κομμάτια τους να ακολουθούν τους επόμενους μήνες.

Οι Smile αναμένεται να κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα και ένα live album, ηχογραφημένο στο περσινό Montreux Jazz Festival της Ελβετίας. Η digital-only κυκλοφορία του πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου.