Σε ηλικία 64 ετών έφυγε από τη ζωή ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος της σκωτσέζικης post-punk και new wave μπάντας των Associates, Alan Rankine.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από σχετική ανάρτηση των δύο γιών του, Callum και Hamish, οι οποίοι ενημέρωσαν το κοινό αναφέροντας ότι ο πατέρας τους πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του, έχοντας πρώτα περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων με την οικογένειά του.

Ο Rankine δημιούργησε τους Associates στα late 1970s μαζί με τον θρυλικό τενόρο τραγουδιστή τους, Billy Mackenzie, κυκλοφορώντας με αυτόν τρεις δίσκους: το The Affectionate Punch του 1980, το singles compilation Fourth Drawer Down του 1981 και το Sulk του 1982.

Όταν αποχώρησε από το συγκρότημα το 1982, ο Rankine έγινε επιτυχημένος παραγωγός δίσκων των Cocteau Twins και άλλων καλλιτεχνών, προτού ξεκινήσει τη solo καριέρα του το 1986.

Αργότερα, ο ίδιος υπήρξε λέκτορας στο Stow College της Γλασκώβης, βοηθώντας τους φοιτητές στη δημιουργία της Electric Honey records, η οποία και υπήρξε κομβικής σημασίας για το λανσάρισμα της καριέρας συγκροτημάτων όπως οι Biffy Clyro, Belle & Sebastian και Snow Patrol.

Ο θάνατος του Alan Rankine έρχεται 26 χρόνια μετά από την αυτοκτονία του Billy Mackenzie, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του στα 39 του χρόνια το 1997.

Διαβάστε μερικά από τα tributes που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά μέσα για τον θάνατο του Rankine:

