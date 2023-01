Το “Blinding Lights” του Weeknd ανακηρύχθηκε το most-streamed κομμάτι όλων των εποχών στο Spotify, παίρνοντας τη θέση του “Shape Of You” του Ed Sheeran.

Το hit single του Abel Tesfaye από το 2019 έχει πλέον ξεπεράσει τα 3.332 δισεκατομμύρια streams στην πλατφόρμα, ενώ μαζί με το “Shape Of You” είναι το μόνο κομμάτι που έχει ξεπεράσει τα 3 δις αναπαραγωγών στην ιστορία της υπηρεσίας streaming.

Στο τέλος του 2021, το “Blinding Lights” είχε αποκτήσει και τον τίτλο του μεγαλύτερου US Billboard Hot 100 single όλων των εποχών, έχοντας κυκλοφορήσει στον επιτυχημένο δίσκο του 2019, After Hours και παραμένοντας στα charts για περισσότερες από 100 εβδομάδες.

Το ίδιο κομμάτι έσπασε ρεκόρ παραμένοντας στο Top Five του chart για 43 εβδομάδες, στο Top 10 για 57 εβδομάδες και στο Top 40 για 86 εβδομάδες. Ο προκάτοχός του ως μεγαλύτερου US Billboard Hot 100 single όλων των εποχών ήταν το κομμάτι του Chubby Checker του 1960, “The Twist”.

Ο Weeknd γιόρτασε την επιτυχία αυτή στο Twitter μέσα από σχετική του ανάρτηση την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o

.@theweeknd's "Blinding Lights" is now the #1 most streamed song in Spotify history, surpassing @edsheeran's "Shape of You" (3.332 billion).