Την κυκλοφορία του πρώτου live δίσκου τους ανακοίνωσαν οι Smile, με το trio να ερμηνεύει ζωντανά στο στο Montreux Jazz Festival κομμάτια όπως τα “You Will Never Work In Television Again”, “The Smoke”, “Pana-vision”, “Free In The Knowledge” και πολλά ακόμη. Το φεστιβάλ διεξήχθη στην Ελβετία τον περασμένο Ιούλιο, ενώ ο δίσκος θα τιτλοφορείται The Smile At Montreux Jazz Festival.

Η digital-only κυκλοφορία θα γίνει διαθέσιμη σε όλες τις streaming πλατφόρμες την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, ενώ τον δίσκο θα συνοδεύει το αντίστοιχο concert film που είναι ήδη διαθέσιμο στο YouTube channel τους.

Οι Smile – που αποτελούνται από τους Thom Yorke, Jonny Greenwood και Tom Skinner των Sons of Kemet – εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ζωντανά στο Glastonbury’s Live at Worthy Farm concert video, το οποίο και stream-αρε τον Μάιο του 2021. Μετά από μια σειρά από κομμάτια τους που είχαν κυκλοφορήσει ως singles, οι ίδιοι κυκλοφόρησαν τον δίσκο A Light For Attracting Attention τον Μάιο του 2022.