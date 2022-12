Έγραψε μουσική για το "Twin Peaks" και ταινίες όπως τα "Blue Velvet", "Wild at Heart", "Mullholland Drive", "The Straight Story" και "Lost Highway', ενώ συνεργάστηκε με τους David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, Shirley Basey, Liza Minnelli και πολλούς ακόμη

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 85 ετών ο θρυλικός συνθέτης του Twin Peaks και πολλών άλλων εμβληματικών ταινιών. Ο μεγάλος Angelo Badalamenti έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια, την περασμένη Κυριακή, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ανιψιάς του, Frances Badalamenti, ο Angelo Badalamenti ήταν περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα στις τελευταίες του στιγμές.

Γεννημένος στο Brooklyn της Νέας Υόρκης το 1937, ο Badalamenti ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε μικρή ηλικία και ολοκλήρωσε το bachelor και το master του στο Manhattan School of Music. Ο ίδιος ξεκίνησε την πορεία του στο film scoring γράφοντας μουσική για την ταινία του 1973, Gordon’s War, αλλά και για το Law And Disorder του 1974, με τη μεγάλη επιτυχία να έρχεται τελικά το 1986 και με το soundtrack στο Blue Velvet του David Lynch.

Ο ίδιος συνέχισε την καριέρα του συνεργαζόμενος επί χρόνια με τον Lynch σε διάφορα άλλα projects, και μαζί με την τραγουδίστρια Julee Cruise. Η πιο χαρακτηριστική δουλειά της καριέρας του Badalamenti υπήρξε η μουσική που έγραψε για την ιστορικής σημασίας τηλεοπτική σειρά του Lynch, το Twin Peaks, όπως για την prequel ταινία αυτού, το Twin Peaks: Fire Walk With Me. Οι συνθέσεις του έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία της μυστηριώδους και απόκοσμης ατμόσφαιρας που χαρακτήρισε της σειρά μυστηρίου, η οποία θεωρείται μέχρι σήμερα μια από τις πιο σημαντικές τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών. Το signature theme αυτής, το “Love Theme From Twin Peaks”, γράφτηκε μάλιστα από τον Badalamenti σε λιγότερο από 20 λεπτά, με τον Lynch να δηλώνει τότε: «Μόλις έγραψες το 75% του score. Είναι το mood για ολόκληρη τη σειρά. Είναι το Twin Peaks».

Το 1991, ο Badalamenti κέρδισε το Grammy Award for Best Pop Instrumental Performance για το Twin Peaks theme. Ο ίδιος θα βρισκόταν και πίσω από το score του revival του Twin Peaks το 2017, με νέες συνθέσεις και υλικό από την original σειρά.

Άλλες του συνεργασίες με τον Lynch περιλαμβάνουν το Wild At Heart του 1990, το Lost Highway του 1997, το The Straight Story του 1999 και το Mulholland Drive του 2001. Ο ίδιος εμφανίστηκε και μπροστά από την κάμερα τόσο στο Blue Velvet όσο και στο Mulholland Drive.

Πέρα από τις συνεργασίες του με τον Lynch, ο Badalamenti συνεργάστηκε επίσης και στα soundtracks ταινιών όπως τα A Nightmare On Elm Street 3: Dream Warriors, National Lampoon’s Christmas Vacation και The Wicker Man, ενώ ο ίδιος συνεργάστηκε και με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι David Bowie, Marianne Faithfull, Tim Booth των James, Orbital, Dolores O’Riordan των The Cranberries, Pet Shop Boys, Anthrax, Paul McCartney, Nina Simone, Shirley Basey, Liza Minnelli.

Ο Angelo Badalamenti ήταν, επίσης, εκείνος που έγραψε το μουσικό θέμα για την Ολυμπιάδα της Βαρκελώνης το 1992.

Μερικές από τις εμβληματικές του συνθέσεις: