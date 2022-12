Το νέο του EP με τίτλο The Lockdown Sessions έδωσε στη δημοσιότητα ο Roger Waters, το οποίο και περιλαμβάνει μερικά re-workings από τα μεγαλύτερα hits της καριέρας του.

Η συλλογή έξι κομματιών περιλαμβάνει νέες εκδοχές τους από όλο το εύρος της solo καριέρας του καλλιτέχνη, αλλά και από την περίοδο στους Pink Floyd, ηχογραφημένα κατά τη διάρκεια των lockdowns του 2020 και 2021. Στη συλλογή περιλαμβάνεται και η εκδοχή του εμβληματικού “Comfortably Numb”, η οποία και κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

Ακούστε τη συλλογή The Lockdown Sessions πιο κάτω.

Το “Comfortably Numb 2022” περιγράφεται ως μια πιο σκοτεινή εκδοχή του κομματιού του 1980, η οποία και ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της περιοδείας This Is Not A Drill του πάλαι ποτέ μέλους των Pink Floyd, όσο εκείνος βρισκόταν στις ΗΠΑ.

Το reworked κομμάτι περιλαμβάνει contributions των Joey Waronker (Atoms For Peace, Ultraísta), Nigel Godrich (παραγωγός Radiohead, μέλος των Ultraísta), Jonathan Wilson, Gus Seyffert, Dave Kilminster, Jon Carin, Shanay Johnson και Amanda Belair.