Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός drummer και ιδρυτικό μέλος των Stranglers, Jet Black.

Γεννημένος με το όνομα Brian Duffy, ο Black υπήρξε ανάμεσα στα μέλη που ίδρυσαν την ιστορικής σημασίας μπάντα του Guildford, ενώ συμμετείχε σε αυτήν μέχρι και το 2015. Ο ίδιος αποσύρθηκε λίγα χρόνια μετά για λόγους υγείας.

Ο Jet Black πέθανε την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στην Ουαλία, ενώ πίσω του αφήνει τη σύζυγό του, Ava, και τα δύο του παιδιά, Charlotte και Anthony.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσω Twitter, με το συγκρότημά του να αναφέρει τα παρακάτω.

It is with heavy hearts we announce the passing of our dear friend, colleague and band elder statesman Jet Black. Jet died peacefully at home surrounded by his family. Fond adieu, fly straight JB.x

Read more: https://t.co/vz0RJDme7X pic.twitter.com/XLrcgoCkxr