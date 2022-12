Την deluxe anniversary επανακυκλοφορία του † ανακοίνωσε το house duo των Justice, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα νέο remix του “D.A.N.C.E.” από τον Logic.

Η επανακυκλοφορία του δίσκου με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από όταν κυκλοφόρησε θα πραγματοποιηθεί μέσα από τις Ed Banger Records/Because Music και θα είναι διαθέσιμη στις 15 Δεκεμβρίου. Η deluxe edition του † θα περιλαμβάνει τον original δίσκο του 2007, που περιείχε κομμάτια όπως τα “Genesis”, “Phantom Pt. II” και “DVNO”, αλλά και έξι bonus rarities, κάποια demos και την πρώτη κυκλοφορία του album outtake, “Donna”.

Η εκδοχή του Logic για το “D.A.N.C.E.” ηχογραφήθηκε το 2012 με τίτλο “The Spotlight” και τον ίδιο να ραπάρει πάνω από το κομμάτι: “Now that a brother is finally recognized/ I will not let the limelight hypnotize”.

Δείτε το artwork και την tracklist του δίσκου και ακούστα το “D.A.N.C.E. (Logic Reprise)”:

† Deluxe Artwork:

† Deluxe Tracklist:

Disc 1: Original:

Genesis Let There Be Light D.A.N.C.E. Newjack Phantom Phantom pt. II Valentine TThhEe PPaARRtTYY DVNO Stress Waters of Nazareth One Minute to Midnight

Disc 2: