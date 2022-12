Το χριστουγεννιάτικο κομμάτι του με τίτλο “Fat Man’s Comin” κυκλοφόρησε ο David Byrne, σε μια παραγωγή του Jherek Bischoff.

Το κομμάτι γράφτηκε από τον εμβληματικό καλλιτέχνη όσο εκείνος εργάζεται για το collaborative album του με τη St. Vincent και με τίτλο Love This Giant.

«Πάντα ήθελα να γράψω ένα κομμάτι για τις γιορτές», δήλωσε ο θρυλικός καλλιτέχνης και πάλαι ποτέ frontman των Talking Heads. «Δεν θα το αποκαλούσα χριστουγεννιάτικο, μιας που η επίσκεψη του Άγιου Βασίλη (κάποτε γνωστού ως Αγίου Νικολάου και γνωστού για την τιμωρητική συμπεριφορά του) μου φαίνεται να έχει εξελιχθεί σήμερα σε μια καταναλωτική στιγμή παρά σε μια θρησκευτική ή πνευματική τελετή».

Το track είναι διαθέσιμο μέσα από το Bandcamp σε ένα pay-what-you-can μοντέλο, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στο Reasons To Be Cheerful, μια good-news-only έκδοση που ο Byrne ίδρυσε το 2019.

Today David Byrne released a new holiday song, “Fat Man’s Comin’,” exclusively through Bandcamp Friday, a monthly initiative where all proceeds are directed to artists (and their causes). https://t.co/HxiVcZIAkN pic.twitter.com/2hWKggnCQq