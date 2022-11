Το ολόδικό τους festival line-up ανεβάζουν τα τελευταία 24ωρα οι μουσικόφιλοι στα κοινωνικά μέσα, βασισμένο σε όλες εκείνες τις μουσικές που ακούν περισσότερο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του Spotify.

Το Instafest app μέσω του οποίου δημιουργούνται οι ευφάνταστες αφίσες των εν λόγω φεστιβάλ, δημιουργήθηκε από το University of Southern California και τον φοιτητή Anshay Saboo, επιτρέποντας στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν τους top καλλιτέχνες που άκουσαν τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες ή έξι μήνες στην εφαρμογή. Από αυτά τα δεδομένα προκύπτει το personalised festival line-up τους για να το μοιραστούν στους λογαριασμούς τους στα social media.

Στην εφαρμογή υπάρχει και η επιλογή το line-up να προκύπτει από τους most listened-to καλλιτέχνες όλων των εποχών, προσφέροντας ένα συνολικότερο overview της χρήσης του Spotify ανά τα χρόνια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Instafest app δείτε εδώ.

Το poster με το line-up δημιουργείται με διάφορα backgrounds, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη, ενώ ο τίτλος του φεστιβάλ δεν είναι άλλος από το Spotify username που καθένας έχει επιλέξει.

Εκατοντάδες χρήστες έχουν ανεβάσει μέχρι στιγμής στο Twitter το δικό τους festival line-up, με καλλιτέχνες που ξεκινούν από τους Arctic Monkeys και τους Muse, μέχρι τους Morrissey, Lady Gaga, Taylor Swift και πολλά ακόμη ονόματα, με τους Drake, Burna Boy, Eminem και Megan Thee Stallion να διαθέτουν επίσης μεγάλο fanbase. Beatles, David Bowie, Nirvana και Jeff Buckley επίσης δεν λείπουν από τα φανταστικά line-ups των χρηστών.

I feel this is exposing me but I ain't mad at it #instafest pic.twitter.com/Oc5jFN6e50 — Louise (@DameLouisee) November 28, 2022