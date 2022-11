Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος με Grammy βρετανός κινηματογραφιστής, Geoff Wonfor, ο οποίος και σκηνοθέτησε τη βραβευμένη σειρά ντοκιμαντέρ, The Beatles Anthology.

Η αιτία θανάτου του δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη, αυτός έγινε όμως γνωστός από την κόρη του, Sam, η οποία ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι ο ίδιος βρισκόταν στο Newcastle όπου και μεγάλωσε.

The Beatles could have chosen any director in the world to tell their story, and they went with this straight-talking Geordie, mostly known for a cult British TV music show. They had a knack for finding the right people.

