Viral έγινε το βιντεοσκοπημένο υλικό που δείχνει την Adele να «εξαφανίζεται» από τη σκηνή σε συναυλία της στο Las Vegas residency της ίδιας, κατακτώντας ένα ένα τα social media.

Η τραγουδίστρια του 30 ξεκίνησε πρόσφατα μια σειρά συναυλιών στο Colosseum του Caesars Palace, με τους θαυμαστές της να μην χάνουν ευκαιρία να αναρτήσουν στιγμιότυπα των εμφανίσεών της στα κοινωνικά μέσα. Ένα clip ήταν όμως αυτό που τράβηξε την προσοχή εκατομμυρίων χρηστών στον online κόσμο.

Το εν λόγω στιγμιότυπο λαμβάνει χώρα στο φινάλε εμφάνισής της, όσο η ίδια ερμηνεύει το κομμάτι λήξης της με τίτλο “Love Is A Game”. Στο video, βλέπουμε την λαμπερή star να «εξαφανίζεται» από το stage με ένα εντυπωσιακό τρικ και με ροζ κομφετί να εκτινάσσονται πάνω της σε ένα μαγικό σόου. Όταν αυτά καθαρίζουν από την ατμόσφαιρα, η Adele έχει γίνει πλέον άφαντη!

Δείτε τα σχετικά clips – συμπεριλαμβανομένης μιας slow motion εκδοχής – στα tweets πιο κάτω.

That slow motion of @Adele magically disappearing at the end of her show though…🤯 pic.twitter.com/KZ0sH1KEP3

The @Adele pulling a Claire Dunphy magic trick to end a song is so iconic to me, will never not be amazed by this omg! pic.twitter.com/TdtQ8plnOF