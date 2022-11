Το γεγονός ότι ο 14ος δίσκος του, Bonfire of Teenagers, δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει τελικά τον Φεβρουάριο του 2023 μοιράστηκε ο Morrissey.

Ο τραγουδιστής προχώρησε στις σχετικές δηλώσεις μέσα από ένα μήνυμα προς τους θαυμαστές του το οποίο και αναρτήθηκε στο official website του ίδιου, Morrissey Central, και με τον τίτλο BONFIRE UNLIT. «Το Bonfire of Teenagers δεν είναι πλέον προγραμματισμένο για κυκλοφορία τον Φεβρουάριο. Η τύχη του βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της Capitol Records (Los Angeles)» έγραψε ο ίδιος χθες, 14 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής, η Capitol Records δεν έχει σχολιάσει την εν λόγω δήλωση.

Ο δίσκος αποτελεί το follow-up του I am Not a Dog on a Chain του 2020, και η κυκλοφορία του ανακοινώθηκε από τον Morrissey πίσω στον Μάιο του 2021. Σύμφωνα με τον ίδιο πρόκειται για τον «καλύτερο δίσκο της ζωής του».

Ο μισός δίσκος έχει ήδη παρουσιαστεί ζωντανά από τον Morrissey στις ζωντανές του εμφανίσεις, με το “I Am Veronica” να είναι το πρώτο κομμάτι που αποκαλύφθηκε στο κοινό. Στη συνέχεια ήρθαν τα “Rebels Without Applause”, “Sure Enough, The Telephone Rings”, “I Live In Oblivion” και “Kerouac’s Crack”.

Πίσω από την παραγωγή του δίσκου βρέθηκε ο Andrew Watt ενώ features του δίσκου περιλαμβάνουν αυτά των Flea και Chad Smith των Red Hot Chili Peppers μαζί με τον John Frusciante, Miley Cyrus και Iggy Pop.

Για να δούμε τώρα πότε θα το απολαύσει το κοινό στην πληρότητά του;