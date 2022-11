Σε ηλικία 65 ετών έφυγε από τη ζωή ο Keith Levene, πρώιμο μέλος των Clash αλλά και ιδρυτικός κιθαρίστας των Public Image Ltd. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από τον συγγραφέα Adam Hammond.

Έχοντας εργαστεί ως roadie για τους Yes στην εφηβεία του, ο Levene ξεκίνησε τη δική του καριέρα στη μουσική παίζοντας σε μια μπάντα με τον κοντινό του φίλο, Mick Jones. Στο πλευρό τους θα βρισκόταν ο τραγουδιστής, Joe Strummer, ο μπασίστας, Paul Simonon, και ο drummer Terry Chimes, σχηματίζοντας τους Clash το καλοκαίρι του 1976.

Ο Levene παρέμεινε στους Clash για σύντομο χρονικό διάστημα, μιας και απολύθηκε από τη μπάντα τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Ο ίδιος είχε προλάβει να γράψει ωστόσο μερικά από τα πρώτα κομμάτια του συγκροτήματος, μεταξύ των οποίων και το “What’s My Name”.

Το 1978 ο Levene συνεργάστηκε με τον τραγουδιστή των Sex Pistols, John Lydon, τον μπασίστα, Jah Wobble, και τον drummer, Jim Walker, σχηματίζοντας τότε τους Public Image Ltd.

Μεταξύ 1978 και 1983, ο Levene κυκλοφόρησε τρεις δίσκους με τους Public Image Ltd: το First Issue του 1978, το Metal Box του 1979 και το The Flowers of Romance του 1983. Ο ίδιος αποχώρησε από τους PiL εξαιτίας δημιουργικών διαφορών του με τον Lydon. Ο Levene ηχογράφησε στη συνέχεια δικές του εκδοχές κομματιών που θα περιλαμβάνονταν στον τέταρτο δίσκο των PiL, κυκλοφορώντας τα υπό το όνομα Commercial Zone.

Στη συνέχεια της καριέρας του, ο Levene συνεργάστηκε με τους Red Hot Chili Peppers και Pigface, ενώ εξέδωσε και μια σειρά από solo δίσκους.