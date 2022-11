Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής και σαξοφωνίστας των Hawkwind, Nik Turner. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στο Facebook page του ίδιου, όπου εκπρόσωπός του μοιράστηκε με το κοινό ότι πέθανε γαλήνια στο σπίτι του το βράδυ της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου.

Ο Turner ίδρυσε τους Hawkwind μαζί με τους Dave Brock, Mick Slattery, John Harrison και Terry Ollis, αναλαμβάνοντας στην αρχή χρέη roadie προτού γίνει full-time μέλος τους το 1969.

Ο ίδιος συμμετείχε στο συγκρότημα των space rock pioneers μέχρι και το 1976, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που ο Lemmy των Motörhead συμμετείχε επίσης στη μπάντα. Εκείνος εκδιώχθηκε από τους Hawkwind, για να επιστρέψει σε αυτούς το 1982 για δύο ακόμη χρόνια προτού εκδιωχθεί ξανά.

Για τον θάνατο του Turner τοποθετήθηκαν πληθώρα καλλιτεχνών, με το Twitter account των Motörhead να αναφέρει: «Χάσαμε τον παλιό bandmate του Lemmy, τον Nik Turner σήμερα. Ακούστε λίγους Hawkwind ωραία και δυνατά».

We lost Lemmy's old bandmate Nik Turner today. Play some Hawkwind nice and loud!

Brainstorm here we go!https://t.co/O7EM0yNcw8 pic.twitter.com/5hZkLAt3FL