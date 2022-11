Τον μυθικό live δίσκο τους, 11-11-11, κυκλοφορούν οι MGMT, 11 χρόνια μετά τη δημιουργία του. Ο δίσκος καταγράφει τη ζωντανή 45λεπτη εμφάνιση του συγκροτήματος στο Solomon R. Guggenheim Museum της Νέας Υόρκης, η οποία και είχε πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου του 2011 στα πλαίσια του opening μιας έκθεσης του καλλιτέχνη Maurizio Cattelan. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο δίσκος έγινε διαθέσιμος από το συγκρότημα ακριβώς έντεκα χρόνια μετά, στις 11-11-22.

Οι Andrew VanWyngarden και Ben Goldwasser των MGMT έγραψαν τη μουσική για την έκθεση του Cattelan του 2011, η οποία και περιείχε τότε 130 έργα τέχνης σε διαφορετικά ύψη. «Δημιουργούμε μια μουσική εμπειρία που λειτουργεί για το κτίριο και για τη σύνθεση και παρουσίαση της έκθεσης του Cattelan» δήλωνε τότε το duo. «Πρόκειται για ένα art exhibit υλοποιημένο με έναν εντελώς αυθεντικό τρόπο, οπότε του αξίζει μουσική που θα είναι εντελώς original».

Μαζί με το digital release της μουσικής, η performance του συγκροτήματος θα πρεσαριστεί και σε μαύρο και έγχρωμο βινύλιο. Τα LPs αναμένεται να κυκλοφορήσουν την άνοιξη του 2023.

Ο τελευταίος δίσκος των MGMT ήταν το Little Dark Age του 2018, ενώ στη συνέχεια κυκλοφόρησαν το 12ιντσο single, “In the Afternoon” B/W “As You Move Through the World”.

