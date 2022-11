Την επανακυκλοφορία του Brutalism για την 5η του επέτειο ανακοίνωσαν οι IDLES, με τον δίσκο να προβλέπεται να κυκλοφορήσει στις 9 Δεκεμβρίου. Η νέα 5 Years Of Brutalism κυκλοφορία θα περιλαμβάνει διαφορετικό artwork σε design του frontman τους, Joe Talbot, ενώ το βινύλιο θα είναι σε cherry red χρώμα. Το συγκρότημα αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε ψηφιακή εκδοχή τον δίσκο, ενώ διαθέσιμο ψηφιακά θα γίνει και ένα secret set του από το BBC Introducing Stage κατά τη διάρκεια του φετινού Glastonbury, όπου και είχαν ερμηνεύσει ολόκληρο το Brutalism.

Μαζί με την είδηση για την επανακυκλοφορία, οι IDLES έδωσαν στη δημοσιότητα και μια live version του Brutalism track, “1049 Gotho”, από το την BBC Introducing at Glastonbury performance τους.

Το Brutalism κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2017 και αποτελεί τον πρώτο full-length δίσκο του συγκροτήματος μετά το EP του 2012 με τίτλο Welcome, όπως και το follow-up αυτού από το 2015 με τίτλο Meat.

Έκτοτε οι IDLES έχουν κυκλοφορήσει τρεις ακόμη άκρως επιτυχημένους δίσκους: το Joy As An Act Of Resistance, το Ultra Mono και το Crawler της περασμένης χρονιάς.