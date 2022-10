Ένα συγκινητικό tribute στον Jerry Lee Lewis παρουσίασε ο Bob Dylan σε συναυλία του στο Nottingham το βράδυ της Παρασκευής, διασκευάζοντας το κομμάτι του “I Can’t Seem To Say Goodbye”.

Μετά από λανθασμένες αναφορές σχετικά με τον θάνατό του νωρίτερα μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, ο rock’n’roll θρύλος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 87 ετών και από φυσικά αίτια, στο σπίτι του στο DeSoto County του Mississippi.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Motorpoint Arena εκείνο το βράδυ, ο Dylan έπαιξε τη δική του version του “I Can’t Seem To Say Goodbye”, ενός κομματιού που γράφτηκε από τον Don Robertson και διασκευάστηκε από τον Lewis στον δίσκο A Taste Of Country του 1970.

Παρουσιάζοντας την εκτέλεση, ο Dylan δήλωσε: «Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το γνωρίζετε αλλά ο Jerry Lee έφυγε. Θα παίξουμε αυτό το τραγούδι, ένα δικό του. Ο Jerry Lee θα ζήσει για πάντα – όλοι το ξέρουμε αυτό».

Δείτε το συγκινητικό tribute: