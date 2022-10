Το ολοκαίνουριο Dig Me In: A Dig Me Out Covers Album τους παρουσίασαν οι Sleater-Kinney, στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης επετείου από την κυκλοφορία του κλασικού πλέον δίσκου τους από το 1997.

Στο project διασκευάζονται και τα 13 κομμάτια του δίσκου των Sleater-Kinney, δίνοντας φρέσκια πνοή στη δισκογραφική δουλειά που έκανε το συγκρότημα παγκοσμίως γνωστό. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο Dig Me In είναι οι St. Vincent, The Linda Lindas, Wilco, Margo Price και ο Tunde Adebimpe των TV On the Radio.

Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του project θα διατεθεί στην LGBTQIA+ οργάνωση του Portland, Sexual & Gender Minority Youth Resource Center (SMYRC).

Ο τελευταίος δίσκος των Sleater-Kinney ήταν το Path of Wellness του 2021, ενώ πρόσφατα συνέβαλαν με ένα exclusive track με τίτλο “Free Time” στον δίσκο Good Music to Ensure Safe Abortion Access to All, τα έσοδα του οποίου διατίθενται για την εξασφάλιση πόρων για ασφαλείς αμβλώσεις στις ΗΠΑ.

