Το Check Your Head του 1992 πρόκειται να επανακυκλοφορήσουν οι Beastie Boys, στα πλαίσια της 30ης επετείου του δίσκου και της σειράς Record of the Month της Vinyl Me Please.

Η updated edition του τρίτου studio album του συγκροτήματος πρόκειται να κυκλοφορήσει σε exclusive burgundy/dark red βινύλιο, με τα original master tapes του Ryan Smith, τα liner notes του Mark Ronson, όπως και ένα exclusive poster συναυλίας τους.

Το reissue του δίσκου έρχεται λίγο μόλις διάστημα μετά την ανακοίνωση ότι οι Beastie Boys θα αποκτήσουν μια πλατεία με το όνομά τους στη συμβολή των οδών Ludlow και Rivington στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου βρίσκεται το real-life Paul’s Boutique που ενέπνευσε τον ιστορικό πλέον, ομώνυμο δίσκο τους.

