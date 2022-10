Κυκλοφόρησε και επίσημα ο πολυαναμενόμενος νέος δίσκος των Arctic Monkeys, The Car, ο οποίος και αποτελεί τη μεγάλη τους, slow-burning psych pop επιστροφή μετά το το Tranquility Base Hotel & Casino του 2018.

Μακριά πλέον από τους post-punk revival ή garage rock με ολίγη από blues ήχους στους οποίους τους γνωρίσαμε, οι Arctic Monkeys κυκλοφορούν μια νέα δισκογραφική δουλειά με ορχηστρικά κομμάτια και τη φωνή του Alex Turner να ακούγεται πιο διαφορετική από ποτέ.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι Arctic Monkeys είχαν δώσει στη δημοσιότητα μουσικά δείγμα από το The Car, όπως τα singles “There’d Better Be a Mirrorball” και “Body Paint”.

Ακούστε ολόκληρο τον δίσκο εδώ:

The Car Artwork:

The Car Tracklist: