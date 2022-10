Την επίσημη δισκογραφική της επιστροφή έκανε η Taylor Swift, η οποία και έδωσε στη δημοσιότητα τα μεσάνυχτα τον ολοκαίνουριο, δέκατο δίσκο της καριέρας της, το Midnights. Η κυκλοφορία του δίσκου πραγματοποιήθηκε μέσα από τις πλατφόρμες της Apple Music και του Spotify, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι τόσο μαζικό, που το Spotify μετρά αναφορές προβλημάτων από τουλάχιστον 7.800 χρήστες του όταν οι δείκτες του ρολογιού έδειξαν 12 στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με σχετικές της δηλώσεις, η Swift μέσα από το Midnights αφηγείται τις ιστορίες 13 βραδιών της ζωής της κατά της οποίες η ίδια ήταν αδύνατο να κοιμηθεί. Ο δίσκος αποτελεί μια συλλογή μουσικής που επίσης γράφτηκε στη μέση της νύχτας και είναι σύμφωνα με την ίδια ένα ταξίδι ανάμεσα σε φόβους και γλυκά όνειρα.

Το Midnights αποτελεί το follow-up του folklore and evermore του 2020, με το project να κυκλοφορεί για ακόμη μια φορά σε παραγωγή Jack Antonoff. Στον δίσκο υπάρχει επίσης ένα κομμάτι-συνεργασία με τη Lana Del Rey, ενώ η Zoë Kravitz και ο σύντροφος της Swift, Joe Alwyn, βρίσκονται επίσης στα songwriting credits.

Για να συνοδεύσει τον δίσκο της, η Swift έχει ήδη tease-άρει μια σειρά από μουσικά videos με πρωταγωνιστές τους Laura Dern, Jack Antonoff, τις αδερφές HAIM, John Early, Mike Birbiglia, Dita Von Teese και πολλούς ακόμη.

Η πρώτη συνέντευξη της δημοφιλούς και πολυβραβευμένης τραγουδίστριας θα δοθεί τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στο Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Ακούστε εδώ το Midnights:

Here’s the teaser trailer for the videos I’ve made for Midnights 🌌 Thank you @amazonmusic for premiering this, the first video for Anti-Hero will be out tomorrow at 8am ET. And Midnights will be here SO SOON!!!https://t.co/jjqUNkpPke pic.twitter.com/xzmqXa5Cqy