Μόλις δύο εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία του ολοκαίνουριου δίσκου της, The Loneliest Time, η Carly Rae Jepsen έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, ομώνυμο κομμάτι της στο οποίο και συνεργάζεται με τον Rufus Wainwright. Το γλυκόπικρο “The Loneliest Time” είναι ένα dance floor jam των δύο καλλιτεχνών, το οποίο και η τραγουδίστρια ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter και χαρακτηρίζεται από τον ρομαντισμό που έχουμε συνηθίσει στα κομμάτια της.

“You’re looking right through me/ Just like Shakespeare wrote a tragedy/ ‘Bout our story, never finished it/ ‘Cause our love, we never finished it”, τραγουδά η ίδια στην αρχή του κομματιού, με τον Wainwright να συνεχίζει: “I’m coming over tonight/ Knock on your door just like before/ I need that look in your eyes/ ‘Cause we’ve had the loneliest time”.

Ακούστε το “The Loneliest Time” εδώ: