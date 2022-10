Μια διασκευή στο αγαπημένο κομμάτι των Cure, “Just Like Heaven”, παρουσίασε ο Eddie Vedder την περασμένη Παρασκευή σε συναυλία του στο Las Vegas, η οποία ήταν μάλιστα και στο φινάλε της μεγάλης του περιοδείας.

Μαζί με την μπάντα του, τους Earthlings, να τον συνοδεύει, ο τραγουδιστής παρουσίασε στο κοινό αυτή του την εκδοχή για το κομμάτι στην αρχή του encore της συναυλίας. Στους Earthlings συμμετέχουν αυτήν την περίοδο οι Chad Smith και Josh Klinghoffer των RHCP, ο επί χρόνια μπασίστας των Jane’s Addiction, Chris Chaney, και ο παραγωγός-κιθαρίστας, Andrew Watt. Το συγκρότημα διασκεύασε επίσης το “Purple Rain” του Prince, όπως και το“Isn’t It a Pity” του George Harrison.

Ο frontman των Pearl Jam συνέδεσε το “Just Like Heaven” με τις πρώιμες μνήμες του COVID και της καραντίνας, όταν ο ίδιος και η σύζυγός του έκαναν «τρελά πάρτι στο γκαράζ» τα οποία αναβαθμίστηκαν σύντομα με φώτα disco και smoke machines. «Περάσαμε τέλεια», ανέφερε ο τραγουδιστής. «Αυτό το κομμάτι είναι ένα από αυτά που παίζαμε», συνέχισε ο ίδιος.

Δείτε πιο κάτω fan-captured υλικό από το Cure cover:

Ο Vedder έχει διασκευάσει το τελευταίο διάστημα πληθώρα από κομμάτια άλλων καλλιτεχνών, όπως οι Strokes, Wet Leg, The Beatles, Joe Strummer, και πιο πρόσφατα το κομμάτι “Stop Draggin’ My Heart Around” μαζί με την ίδια τη Stevie Nicks.

Η Setlist της τελευταίας συναυλίας του στην περιοδεία:

Room at the Top (Tom Petty and the Heartbreakers cover)

Here Comes the Sun (The Beatles cover)

The Dark

Invincible

Wishlist (Pearl Jam song)

I Got Id (Pearl Jam song) (with Neil Young’s “Cinnamon Girl” tag)

Brother the Cloud

Fallout Today

Try

Mrs. Mills

I’m One (The Who cover)

Chad-O (with Black Sabbath’s “War Pigs” tag)

Rose of Jericho

Long Way

Good and Evil

Porch (Pearl Jam song)

Encore:

Just Like Heaven (The Cure cover)

Dirty Frank (Pearl Jam song)

Isn’t It a Pity (George Harrison cover)

Hunger Strike (Temple of the Dog song)

Purple Rain (Prince cover)

Rockin’ in the Free World (Neil Young cover)