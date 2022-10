Μετά την κυκλοφορία του A Book Of Days, η τραγουδίστρια ετοιμάζει μια περιοδεία για την προώθησή του, στην οποία και θα μοιραστεί μια σειρά από "Songs and Stories"

Ένα βιβλίο εμπνευσμένο από τη σελίδα της στο Instagram πρόκειται να κυκλοφορήσει η Patti Smith, το οποίο και φέρει τον τίτλο A Book Of Days.

Το βιβλίο θα αποτελείται από περισσότερες από 365 φωτογραφίες, οι οποίες απαθανατίζουν τη ζωή και την καθημερινότητα της Smith’s “on and off the road” κατά τη διάρκεια ενός έτους. Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου από την Penguin Random House (και είναι ήδη διαθέσιμο για pre-order).

Η Smith, η οποία υπογράφει και την εισαγωγή στο A Book Of Days, πρόκειται να ξεκινήσει μια 12ήμερη περιοδεία στα πλαίσια της προώθησης του βιβλίου, στην οποία και θα μοιραστεί μια σειρά από "Songs and Stories" στα διάφορα events που θα πραγματοποιηθούν για αυτό.

«Το 2018, χωρίς κανένα πλάνο ή agenda σχετικά με το τι θα συνέβαινε στη συνέχεια, η Patti Smith post-αρε την πρώτη της φωτογραφία στο Instagram: το χέρι της μαζί με το απλό μήνυμα “Hello Everybody!”», αναφέρει η περιγραφή του A Book Of Days.

«Γνωστή για τις φωτογραφίες της με την αγαπημένη της Land Camera 250, η Smith ξεκίνησε να post-άρει φωτογραφίες από το κινητό της, συμπεριλαμβανομένων πορτρέτων των παιδιών της, του καλοριφέρ της, των παπουτσιών της και της Αβυσσινιακής γάτας της, της Cairo. Οι ακόλουθοί της αισθάνθηκαν έναν άμεσο δεσμό με αυτά τα παράθυρα-μινιατούρες στον κόσμο της Smith, φωτογραφίες με τον καθημερινό της καφέ, τα βιβλία που διαβάζει, τα μνήματα μερικών από των αγαπημένων της ηρώων – των William Blake, Dylan Thomas, Sylvia Plath, Simone Weil, Albert Camus».

«Με τον χρόνο, μια συμπαγής ιστορία μιας ζωής, αφιερωμένης στην τέχνη, πήρε μορφή και περισσότεροι από 1 εκατομμύριο followers ανταποκρίθηκαν στη μοναδική αισθητική της Smith με εικόνες που εκφράζουν τα πάθη της, τις συνήθειές της, τις εμμονές της και τις ιδιοτροπίες της».

«Original για αυτό το βιβλίο είναι διάφορες vintage φωτογραφίες: επετειακά περιδέραια, το μπρελόκ της μητέρας της και η κιθάρα Mosrite του συζύγου της. Εδώ υπάρχουν επίσης φωτογραφίες από τα αρχεία της Smith και της ζωής on and off the road, από σταθμούς τρένων, παράξενων cafés, με ένα τετράδιο πάντα δίπλα».

Νωρίτερα μέσα στο 2022, η Patti Smith ανακοίνωσε τα σχέδιά της να κυκλοφορήσει έναν ακόμη δίσκο. Ο τελευταίος της ήταν το Banga του 2012, ο οποίος αποτελούσε την 11η δισκογραφική της δουλειά.