Μία homecoming συναυλία στο Manchester έδωσε πριν από λίγες ημέρες ο Ian Brown, ο οποίος και αφιέρωσε τη βραδιά στον εκλιπόντα μπασίστα των Happy Mondays, Paul Ryder.

Ο Brown βρίσκεται αυτήν την περίοδο στην πρώτη του βρετανική headline tour εδώ και μια δεκαετία, και η συναυλία του στην πόλη καταγωγής του πραγματοποιήθηκε στο O2 Victoria Warehouse το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της Manchester Evening News, ο Brown ανέφερε στο κοινό που βρέθηκε στη συναυλία: «Θέλω να αφιερώσω το αποψινό set σε έναν από τους καλύτερους ανθρώπους που γνώρισε ποτέ. Ένα χειροκρότημα για τον Κύριο Paul Ryder».

Ο Ryder πέθανε στις 15 Ιουλίου σε ηλικία 58 ετών, με το συγκρότημά του να τον αποχαιρετά τότε μέσα από ένα statement που τον χαρακτήριζε ως «πραγματικό καινοτόμο και θρύλο».

Οι Happy Mondays κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι ένα νέο EP, το Tart Tart, ως ένα tribute στον εκλιπόντα μπασίστα τους, ενώ ο Ian McCulloch των Echo and The Bunnymen τραγούδησε στην κηδεία του Ryder. Άλλοι καλλιτέχνες που εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλειά του ήταν τότε ο Brown και ο πρώην μπασίστας των New Order και Joy Division, Peter Hook.