Ένα εννιάλεπτο ολοκαίνουριο κομμάτι τους με τίτλο “Iron Lung” έδωσαν στη δημοσιότητα οι δραστήριοι King Gizzard And The Lizard Wizard, το οποίο και αποτελεί το δεύτερο psych-rock track του δίσκου Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms And Lava που θα κυκλοφορήσει μέσα σε στη βδομάδα. Αυτός είναι και ο πρώτος από τους τρεις δίσκους που οι Gizzard έχουν στα σκαριά, ενώ ακολουθεί το “Ice V” που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα.

Το animated video για το κομμάτι σκηνοθέτησε ο SPOD χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των animated AI videos και είναι όσο ψυχεδελικό μπορείτε να φανταστείτε.

Μετά το Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms And Lava, το συγκρότημα θα κυκλοφορήσει στις 12 Οκτωβρίου τον δίσκο Laminated Denim, ενώ στις 28 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει το Changes, όλα μέσα από το προσωπικό τους label, KGLW.

Δείτε το animated video για το “Iron Lung”: