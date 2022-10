Ο δίσκος Good Music To Ensure Safe Abortion Access To All πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, με δουλειές καλλιτεχνών όπως οι R.E.M., Sleater-Kinney, Tegan And Sara, Soccer Mommy και πολλών ακόμη

Pearl Jam, Cat Power, Wet Leg, David Byrne, Mac DeMarco και δεκάδες ακόμη καλλιτέχνες συμμετέχουν σε έναν νέο benefit δίσκο για το δικαίωμα στην άμβλωση, ο οποίος και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε.

Το compilation LP, Good Music To Ensure Safe Abortion Access To All, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου και θα είναι διαθέσιμο μόλις για 24 ώρες. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται κομμάτια συγκροτημάτων και καλλιτεχνών όπως οι Death Cab For Cutie, Animal Collective, My Morning Jacket, Fleet Foxes, King Gizzard And The Lizard Wizard, Mac DeMarco, Ty Segall, Amanda Shires και Jason Isbell.

Ο δίσκος θα περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα ακυκλοφόρητες μέχρι σήμερα ηχογραφήσεις, διασκευές, remixes, live εκδοχές και ακυκλοφόρητα demos, μαζί με exclusive tracks των Sleater-Kinney, Tegan And Sara, Soccer Mommy, Wet Leg και Cat Power. Μπορείτε να δείτε εδώ την πλήρη λίστα καλλιτεχνών που συμμετέχουν, όπως και το artwork του δίσκου.

Ο δίσκος θα είναι διαθέσιμος στο Bandcamp και θα μπορείτε να τον αγοράσετε εδώ. Το 100% των εσόδων από τις πωλήσεις του θα ενισχύσει οικονομικά οργανισμούς που παρέχουν ασφαλείς αμβλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Brigid Alliance – μιας υπηρεσίας που παρέχει ενίσχυση για ταξίδια, διατροφή, διαμονή, φροντίδα παιδιών και άλλου είδους υποστήριξη σε άτομα που επιθυμούν να προχωρήσουν σε τερματισμό της εγκυμοσύνης τους. Άλλες οργανώσεις που θα ενισχυθούν είναι οι NOISE FOR NOW, που δουλεύει μαζί με το Abortion Care Network για την ενίσχυση ανεξάρτητων κλινικών για αμβλώσεις.

Το Good Music To Ensure Safe Abortion Access To All αποτελεί το πιο πρόσφατο fundraiser του Good Music project, μετά το αντίστοιχο charity compilation του 2020, Good Music To Avert the Collapse Of American Democracy. Σε εκείνη τη συλλογή συμμετείχαν τότε οι David Byrne, Pearl Jam, Phoenix, Fleet Foxes, Jenny Lewis, The War on Drugs, Little Dragon και Big Boi.

Η τελευταία συλλογή έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει την ιστορική απόφαση των Roe v. Wade, γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι οι αμβλώσεις δεν αποτελούν ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά μετά το 1973. Πλέον, κάθε πολιτεία αποφασίζει επιμέρους το αν θα περιορίσει ή θα καταργήσει πλήρως το εν λόγω αναπαραγωγικό δικαίωμα.