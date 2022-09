Το deal περιλαμβάνει τα πλήρη δικαιώματα του συγκροτήματος πάνω στη δισκογραφική του δουλειά, όπως και αυτή της solo καριέρας του Collins και των Mike & the Mechanics

Για 300 εκατομμύρια δολάρια πώλησαν τα δικαιώματα και τις master ηχογραφήσεις τους ο Phill Collins και οι Genesis, σε ένα τεράστιο deal με την Concord Music Group.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το deal περιλαμβάνει τα πλήρη δικαιώματα του συγκροτήματος πάνω στη δισκογραφική του δουλειά, όπως και αυτή της solo καριέρας του Collins και των Mike & the Mechanics που είχε δημιουργήσει ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Mike Rutherford. Έτσι, κομμάτια που απογείωσαν τη φήμη του Collins στο μουσικό στερέωμα, όπως το “In the Air Tonight” και “Against All Odds”, από σήμερα δεν ανήκουν σε εκείνον, αλλά στην εταιρία που θα τα διαχειρίζεται έπειτα από την πώληση.

Η απόφαση του Collins και των Genesis να αποχωριστούν τα δικαιώματα της δουλειάς τους έρχεται μετά από την αντίστοιχη δεκάδων ακόμη high profile καλλιτεχνών, όπως ο Bruce Springsteen, ο οποίος προχώρησε στην ίδια κίνηση, για να γίνει κατά 500 εκατομμύρια δολάρια πλουσιότερος μέσα από μια μεγάλη συμφωνία με τη Sony Music. Το ίδιο είχε κάνει και ο Bob Dylan το 2020, πωλώντας ολόκληρο τον μουσικό του κατάλογο για 300 εκατομμύρια δολάρια στη Universal Music Publishing Group, αλλά και ο Neil Young, ο οποίος πώλησε το 50% των δικαιωμάτων της δισκογραφίας του στη Hipgnosis Songs Fund για 150 εκατομμύρια δολάρια.

Πίσω στον Μάρτιο, οι Genesis αποχαιρέτησαν το κοινό τους, δίνοντας την τελευταία συναυλία της καριέρας τους ως συγκρότημα. Η τελευταία τους εμφάνιση στα πλαίσια της The Last Domino? tour πραγματοποιήθηκε στην O2 Arena του Λονδίνου, σε ένα sold-out show.