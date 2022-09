30 ολόκληρα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που οι Pixies διαλύθηκαν ως συγκρότημα για πρώτη φορά, επέτειος που συμπίπτει ωστόσο με την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου, Doggerel.

Πιο ώριμοι από ποτέ, οι Pixies επιστρέφουν με ακόμη έναν δίσκο, με τον κιθαρίστα τους, Joey Santiago, να δηλώνει σχετικά με αυτόν: «Έχουμε μεγαλώσει. Δεν έχουμε πια δίλεπτα κομμάτια. Κάνουμε μικρά διαλείμματα, έχουμε πιο συντηρητικές συνθέσεις , όμως πάντα με τα δικά μας twists».

«Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα που είναι μεγάλα, έντονα και ενορχηστρωμένα», συμπλήρωσε σχετικά ο θρυλικός frontman των Pixies, Black Francis.

Ηχογραφημένος με τον παραγωγό Tom Dalgety, ο δίσκος Doggerel είναι η όγδοη δισκογραφική δουλειά των Pixies και το follow up του Beneath the Eyrie από το 2019. Οι ίδιοι είχαν προηγουμένως δώσει στη δημοσιότητα τα singles “There’s a Moon On” και “Vault of Heaven”.

Ακούστε εδώ το Doggerel:

Doggerel Artwork:

Doggerel Tracklist: