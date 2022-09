Την οργή των θαυμαστών του προκάλεσε ο Ian Brown, έπειτα από sold-out συναυλία του ίδιου στο Leeds, στην οποία και επέλεξε να εμφανιστεί χωρίς μπάντα και backing vocals στη σκηνή.

Ο πάλαι ποτέ frontman των Stone Roses φαίνεται πως επέλεξε το karaoke για αυτή του την εμφάνιση, στην πρώτη του headline tour εδώ και μια δεκαετία, η οποία και ξεκίνησε από το O2 Academy της πόλης το βράδυ της Κυριακής και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Brixton Academy του Λονδίνου στις 7 Οκτωβρίου.

Μετά τη συναυλία του στο Leeds, οι fans του τοποθετήθηκαν όπως ήταν αναμενόμενο στα social media, σχολιάζοντας την εμφάνισή του και εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για ό,τι είχε συμβεί. Ένας από αυτούς σχολίασε ότι ο Brown «έκανε karaoke και χαντάκωσε τα ίδια του τα κομμάτια», ενώ άλλος θαυμαστής που μοιράστηκε στο Twitter ένα video από τη συναυλία ανέφερε: «Είμαι εκνευρισμένος που είδα τον Ian Brown να εμφανίζεται στη sold out συναυλία του στο Leeds, με εισιτήριο £40, ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΝΤΑ».

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις των ανθρώπων που βρέθηκαν στη συναυλία του Ian Brown στο Leeds, με μερικούς από αυτούς να παροτρύνουν τους κατόχους επόμενων συναυλιών του να πουλήσουν τα εισιτήριά τους.

Gutted to see @ianbrown turn up to his £40 a ticket, sold out gig at leeds tonight WITH NO BAND. I’m a life long fan but it was bad. #ianbrown does karaoke and butchers his own tunes. Most were too pissed to care but I had to get out after this one. Longsight M13 was a highlight. pic.twitter.com/8owVy2NHjS — TORIES OUT! (@I_R_Mole) September 25, 2022

50 quid to see Ian brown off his head doing karaoke like he’s in Neptune’s bar🤣 https://t.co/UmhoU4t0mW — Powell (@jpsufc1) September 25, 2022

Saw Ian Brown in Leeds last night. If you are a fan of Ian Brown's solo stuff and you have tickets for his tour, you'll love it but don't go expecting Stone Roses songs or a backing band as he has neither. Decent night though 🎶 pic.twitter.com/NqDJ315ymW — Steve Knight (@steveknight71) September 26, 2022

Anyone who has Ian Brown tickets for the tour, sell them now. Talk about desecrating the memory of the Stone Roses - he's just done it one evening. — Simon Fowler (@sifoulerfowler) September 25, 2022

Ian Brown's setlist from Leeds tonight pic.twitter.com/Z665B72vhu — Mainly Oasis (@mainlyoasis) September 25, 2022

Ian Brown signing over backing tracks in Leeds tonight. No live band on stage. Wtf? — MARTIN STONE (@stonefish100) September 25, 2022