Μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση ότι η Rihanna θα εμφανιστεί στο Super Bowl Halftime Show του 2023, ο Beck έρχεται και αυτός στο προσκήνιο με μια ποδοσφαιρική αφορμή, μιας που ο αγαπημένος καλλιτέχνης διασκεύασε ένα κομμάτι του Neil Young για τις ανάγκες διαφήμισης ποδοσφαιρικού αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, ο Beck φαίνεται πως έδωσε μια διαφορετική πνοή στο κομμάτι “Old Man”, για τις ανάγκες διαφημιστικής προώθησης του αγώνα των Tampa Bay Buccaneers και Kansas City Chiefs, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου.

Με το σχετικό δελτίο τύπου να αναφέρει την ατάκα “24 and there’s so much more”, ο Beck κλείνει το μάτι στους Tom Brady και Patrick Mahomes που είχαν κερδίσει σε Super Bowls όταν ήταν μόλις 24 ετών.

Ακούστε εδώ τη διασκευή του “Old Man”:

Ο Beck κυκλοφόρησε τον 14ο δίσκο του, Hyperspace, το 2019, έχοντας συνεργαστεί τότε με τους Natalie Bergman και Paul McCartney. Ο ίδιος συνεργάστηκε επίσης με την NASA σε ένα visual counterpart για το Hyperspace το 2020. Νωρίτερα μέσα στο 2022, ενώθηκε με τους Tenacious D και Dave Grohl για μια διασκευή του κομματιού “Summer Breeze” των Seals & Crofts σε ένα benefit concert στο Los Angeles.