Δεν έχει περάσει και πολύς καιρός από τότε που οι The War on Drugs κυκλοφόρησαν τον πιο πρόσφατο δίσκο τους, I Don’t Live Here Anymore. Τώρα η αγαπημένη μπάντα επιστρέφει με ένα deluxe box set της τελευταίας αυτής κυκλοφορίας και με τίτλο I Don’t Live Here Anymore (Deluxe) — που περιλαμβάνει τα προηγουμένως ακυκλοφόρητα κομμάτια “Oceans of Darkness” και “Slow Ghost”. Αυτά μπορείτε να τα ακούσετε από σήμερα σε ψηφιακή μορφή, με τις φυσικές κόπιες του δίσκου να αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η deluxe version του I Don’t Live Here Anymore περιλαμβάνει την original tracklist του δίσκου σε double-LP format με heavy weight βινύλιο 180 γραμμαρίων, όπως και ένα 7ιντσο single με τα “Oceans of Darkness” και “Slow Ghost”. Επιπλέον πρόκειται να συνοδεύεται από μια κασέτα με το full album, όπως και το “Slow Ghost”. Το box set συνοδεύεται επίσης από ένα 16σέλιδο booklet με ακυκλοφόρητες μέχρι σήμερα φωτογραφίες από το studio, ένα poster, έξι κάρτες φωτογραφιών και ένα exclusive embroidered patch.

I Don’t Live Here Anymore (Deluxe) Artwork:

I Don’t Live Here Anymore (Deluxe) Tracklist: