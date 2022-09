Στην πόλη καταγωγής τους, το Cleveland, επανενώθηκαν οι Nine Inch Nails με πρώιμα μέλη του συγκροτήματος, για να γιορτάσουν λίγο καθυστερημένα την ένταξή τους στο Rock and Roll Hall of Fame. Καθυστερημένα, αφού αυτή πραγματοποιήθηκε το 2020, όμως η πανδημία του COVID-19 δεν είχε δώσει τότε στο συγκρότημα την ευκαιρία να γιορτάσει όπως θα επιθυμούσε το μεγάλο κατόρθωμα.

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, το συγκρότημα καλωσόρισε τους θαυμαστές του στην Nine Inch Nails Fan Day, προτού αυτό εμφανιστεί στο Blossom Music Center την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Rolling Stone και του Cleveland.com. Οι Chris Vrenna, Richard Patrick, Danny Lohner και Charlie Clouser συμμετείχαν σε ένα Q&A Friday night, και στη συνέχεια εμφανίστηκαν μαζί με το συγκρότημα για να ερμηνεύσουν έξι κομμάτια της περιόδου του Pretty Hate Machine. Πιο συγκεκριμένα, το group έπαιξε τα “Sin”, “Wish”, “Gave Up” και “Eraser”, για να συνεχίσει με μια διασκευή στο κομμάτι των Filter, “Hey Man Nice Shot”, προτού ολοκληρώσει με το “Head Like a Hole”.

Οι τελευταίοι δίσκοι των Nine Inch Nails—Ghosts VI: Locusts και Ghosts V: Together—κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 2020. Το συγκρότημα επέστρεψε στην περιοδεία του το 2022, μαζί με τους Yves Tumor, 100 gecs, Ministry, Boy Harsher, και Nitzer Ebb για support.

Δείτε εδώ υλικό από την εμφάνισή τους στο Cleveland: