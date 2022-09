St. Vincent, Wilco, The Linda Lindas και πολλοί ακόμη αγαπημένοι καλλιτέχνες και συγκροτήματα συμμετέχουν στη νέα εκδοχή του Dig Me Out

Την κυκλοφορία ενός Dig Me Out covers album ανακοίνωσαν οι Sleater-Kinney, με αφορμή φυσικά τη 25η επέτειο του δίσκου του αγαπημένου γυναικείου συγκροτήματος. Carrie Brownstein και Corin Tucker ανακοίνωσαν ότι ο δίσκος θα βρεθεί στα δισκοπωλεία στις 21 Οκτωβρίου, έχοντας προηγουμένως δώσει στη δημοσιότητα τη μακρά λίστα με όσες και όσους συνεργάστηκαν για αυτόν, όπως και την πρώτη διασκευή του “Words and Guitar” δια χειρός Courtney Barnett.

Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν με διασκευές του στον δίσκο είναι οι St. Vincent, Wilco, The Linda Lindas, Margo Price και ο Tunde Adebimpe των TV On the Radio, οι οποίοι φαντάζονται τα 13 κομμάτια αυτού ξανά, δίνοντάς τους νέα πνοή στην 25η επέτειο από την κυκλοφορία τους.

Ο δίσκος είναι ήδη διαθέσιμος για προπαραγγελία, ενώ μέρος των εσόδων αυτού θα διατεθεί στην LGBTQIA+ οργάνωση Sexual & Gender Minority Youth Resource Center (SMYRC) του Portland.

Ακούστε την Courtney Barnett στο “Words and Guitar” και δείτε την full tracklist και το artwork του Dig Me In: A Dig Me Out Covers Album.

Dig Me In: A Dig Me Out Covers Album Artwork:

Dig Me In: A Dig Me Out Covers Album Tracklist: