Η Lindsey Jordan (aka Snail Mail) μοιράστηκε πρόσφατα στον προσωπικό της λογαριασμό στο YouTube το κομμάτι “A Cuckhold’s Refrain”, το οποίο και ηχογράφησε μαζί με τον Mac DeMarco υπό το stage name Peppermint Patty.

“I got the beef, you got the cheese / I’ll be the cuck, you be the tease”, τραγουδά η Jordan στο opening verse του κομματιού, που συνδυάζει τις indie rock καταβολές της ίδιας, όπως και την υπναγωγική pop του DeMarco που συμμετέχει με τα φωνητικά του.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Pitchfork, το κομμάτι είναι η πρώτη συνεργασία των δύο μουσικών που δημοσιεύεται επίσημα και αυτό ηχογραφήθηκε δύο χρόνια πριν στο γκαράζ του DeMarco. Στο κομμάτι συμμετέχουν επίσης οι JD Beck, DOMi και Deaton Chris Anthony.

Ακούστε εδώ τη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών: