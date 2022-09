Αποστάσεις φαίνεται πως παίρνει ο John Lydon από τους Sex Pistols (οι μεταξύ σχέσεις των οποίων ήταν έτσι κι αλλιώς άκρως τεταμένες), κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να κερδοσκοπήσουν έπειτα από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Σε ένα thread που ξεκίνησε στο Twitter, η σημερινή μπάντα του Lydon, Public Image Ltd, ανάρτησε μια ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν ότι ο πάλαι ποτέ τραγουδιστής των Pistols διαφωνεί με τη δραστηριότητα του συγκροτήματος, η οποία συνδέεται με το single αυτού από το 1977, “God Save The Queen”.

«Ο John Lydon επιθυμεί να αποστασιοποιηθεί από οποιαδήποτε δραστηριότητα των Sex Pistols στοχεύει στο να κερδοσκοπήσει εις βάρος του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’», ανέφερε η ανακοίνωση. «Οι μουσικοί του συγκροτήματος και το management αυτών έχουν εγκρίνει μια σειρά από αιτήματα χρήσης δικαιωμάτων χωρίς την άδεια του John, βασισμένοι στην απόφαση του δικαστηρίου που επιτρέπει την πλειοψηφική ψηφοφορία. Κατά τη γνώμη του John, το timing σχετικά με την παραχώρηση δικαιωμάτων των Sex Pistols για εμπορική χρήση σε σύνδεση με το “God Save The Queen”, στην προκειμένη περίπτωση είναι φθηνό και ασεβές προς τη Βασίλισσα και την οικογένειά της αυτή την χρονική περίοδο».

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Ο John έγραψε τους στίχους αυτού του ιστορικού τραγουδιού, και αν και ποτέ δεν υποστήριξε τη μοναρχία, αισθάνεται ότι η οικογένεια αξίζει λίγο σεβασμό σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπως ακριβώς θα ήταν αναμενόμενο για οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οικογένεια αν κάποιος κοντινός του(ς) άνθρωπος είχε πεθάνει».

