Δείτε video με την εμφάνιση του αγαπημένου συγκροτήματος από το Δουβλίνο στο Late Late Show With James Corden

Στο Late Late Show With James Corden εμφανίστηκαν οι αγαπημένοι Fontaines D.C., οι οποίοι και ερμήνευσαν ένα κομμάτι από τον άκρως επιτυχημένο τελευταίο δίσκο τους, Skinty Fia. Το συγκρότημα επέλεξε για την εμφάνισή του αυτή να παρουσιάσει το “Roman Holiday”, το οποίο και μπορείτε να ακούσετε στο παρακάτω video από την εκπομπή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Fontaines D.C. είχαν ερμηνεύσει το “Nabokov” στην εκπομπή Late Night With Seth Meyers, ενώ πριν από αυτή την εμφάνιση είχαν δημοσιοποιήσει ένα “’70s heist-inspired” video για “Roman Holiday”, ενόψει της αμερικανικής τους περιοδείας. Λίγο πριν είχαν έρθει τα videos για το “Jackie Down the Line” και το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου.

Δείτε εδώ την εμφάνιση του συγκροτήματος στο Late Late Show With James Corden: