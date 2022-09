Οι Roxy Music φημολογείται ότι θα εμφανιστούν στο legends slot του Glastonbury 2023, με τη θρυλική μπάντα του Bryan Ferry να έχει μόλις πρόσφατα επανενωθεί για τις πρώτες της live εμφανίσεις από το 2011. Το reunion του συγκροτήματος συμπίπτει μάλιστα με την 50η επέτειο από την κυκλοφορία του ομώνυμου ντεμπούτου δίσκου τους, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1972.

Έχοντας ξεκινήσει την περιοδεία τους στο Toronto του Καναδά, το συγκρότημα βρίσκεται αυτήν την περίοδο για εμφανίσεις στις ΗΠΑ, προτού βρεθούν επί βρετανικού εδάφους για τρεις headline συναυλίες τον ερχόμενο Οκτώβριο. Μια από αυτές θα πραγματοποιηθεί μάλιστα στις 14 Οκτωβρίου στο O2 του Λονδίνου.

Την περασμένη Παρασκευή (9 Σεπτεμβρίου), εργαζόμενος στην eFestivals που βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση του Glastonbury, tweet-αρε το εξής: «Ακούω ότι οι Roxy Music θα βρεθούν στο legends slot στο Glastonbury της επόμενης χρονιάς. Όπως όλες οι φήμες, μπορεί και να είναι λάθος, όμως δεν νομίζω πως είναι».

Επιπρόσθετα, οι Roxy Music βρίσκονται στην λίστα της eFestivals για το line-up του επόμενου Glastonbury ως “TBC” (to be confirmed), με το συγκρότημα να φημολογείται πως θα εμφανιστεί στο Pyramid Stage του φεστιβάλ την Κυριακή 25 Ιουνίου.

i'm hearing that roxy music will do the legends slot at next year's https://t.co/hX7LU3QqMP all rumours it might be wrong but i don't think it is.